Sous la pression d’élus RN, la Fnac retire de la vente un jeu antifasciste

© Capture d'écran/Fnac Le jeu de cartes, "Antifa le jeu" a été retiré de la vente du catalogue de la Fnac. Capture d'écran

La réaction de la Fnac ne s’est pas faite attendre. Interpellée par un syndicat de police et plusieurs élus d’extrême droite, la chaîne de magasins a retiré de la vente l’un de ses jeux de société qui propose à ses participants d’animer un groupe antifasciste fictif. « Antifa Le jeu » , créé par le site antifasciste « La Horde » et édité aux éditions Libertalia, n’est plus disponible ce lundi matin sur le site de la boutique. Dès vendredi soir, plusieurs élus du Rassemblement national s’étaient mobilisés sur les réseaux sociaux pour réclamer le retrait du jeu du catalogue de vente. Grégoire de Fournas , député RN qui a été exclu 15 jours de l’Assemblée nationale , accusé d’avoir tenu des propos à teneur raciste dans l’hémicycle, a fustigé sa commercialisation. « Case 1 :Case 2 :; Case 3 :; Case 4 :», a tweeté vendredi l’élu de la Gironde, en demandant : « la Fnac, vous n’avez pas honte ? » De même, le député RN du Nord, Victor Catteau a dénoncé un jeu « absolument scandaleux ». « Mettre à l’honneur les antifas, ces groupuscules haineux qui ne connaissent que la violence pour s’attaquer à notre démocratie et à ce que nous avons de plus cher dans notre pays… Absolument scandaleux ! », a-t-il jugé sur Twitter. Dans la foulée, le Syndicat des commissaires de la police nationale (SCPN) s’est indigné, interpellant à son tour la chaîne de magasins. « Ceest en vente à la Fnac. Un commentaire pour ainsi mettre en avant les antifas, qui cassent, incendient et agressent dans les manifestations ? », a-t-il commenté sur Twitter. Face à la pression croissante des élus et du syndicat policier, la Fnac a réagi dimanche soir sur le même réseau social, assurant « comprendre » que la commercialisation du jeu « ait pu heurter certains de [ses] publics ». « Nous faisons le nécessaire pour qu’il ne soit plus disponible dans les prochaines heures », a-t-il ajouté. « Vous ne nous ferez pas taire » Le retrait immédiat ou presque du jeu a suscité l’incompréhension, voire la colère de certaines organisations de gauche, à l’image du collectif Action Antifasciste Paris-Banlieue qui dénonce une « censure ». « Vous vendez cequi a inspiré Brenton Tarrant à commettre une tuerie de masse raciste en Nouvelle-Zélande, allez-vous aussi le censurer ? », a-t-il interpellé, citant « Le Grand remplacement » de Renaud Camus. Enfin, les éditions Libertalia ont également commenté l’action de la Fnac. « Sur la base d’allégations mensongères émanant de l’extrême droite puis des forces de répression, la Fnac vient de retirer de la vente, l’outil de formation conçu par La Horde et Libertalia », ajoutant « Vous ne nous ferez pas taire ! ».