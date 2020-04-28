Карантинный онлайн: Учителя поседели, родители в истерике, а дети - списывают на «отлично»!

© Алексей БУЛАТОВ

В парламенте заговорили о том, чтобы закрепить дистанционное обучение. У одних это вызвало восторг, у других - панику. «Комсомолка» поговорила с родителями и учителями и выяснила, что они думают по поводу всего этого.

ОТ ВОСХИЩЕНИЯ ДО ПАНИКИ

Вот уже месяц, как в России все школы перешли на он-лайн обучение. Со слезами, истериками и скрипом, но худо-бедно хоть какое-то образование происходит. Ясно одно, стены родной школы ученики в этом году вряд ли вновь увидят изнутри. Многие боятся - а вдруг еще и в следующем. Тем более, заговорили о том, чтобы закрепить удаленное обучение законом.

© Алексей БУЛАТОВ

"Пандемия дала импульс формированию системы школьного и вузовского образования, сочетающего традиционные и дистанционные, цифровые технологии обучения. Будущее именно за такой системой. - написала на сайте Совета Федерации Валентина Матвиенко. - А она требует более точного законодательного оформления уже в ближайшее время".

Правда у одних эта новость вызвала восхищение, а у других - приступ паники. Потому что в этом будущем мы все, у кого есть дети, резко и необратимо оказались прямо сейчас. Жизнь нас к такому резкому повороту не готовила.

© Мария ЛЕНЦ

Дина Карпицкая, мама ученицы 7-класса московской школы:

"Спасибо, что не надо морды корчить"

- Мам, знаешь, этот учебный год какой-то прямо не такой, - говорит мне дочь, 7-классница. - Осенью был карантин (московских школьников распускали на неделю по домам из-за гриппа). Потом эти минирования в декабре. А потом вот это все с вирусом.

Мы сидим на качелях, греясь на весеннем солнышке (спокойно, никаких нарушений, у нас - самоизоляция на даче). Только что закончились ее он-лайн уроки. С 8:30 и почти до 14 Маруся учится. И это мое большое счастье, потому что во всей этой обстановке, мне только еще не хватало наблюдать как мое чадо деградирует от безделия. А так у нее расписание, уроки, даже какие-то тесты.

© Дина КАРПИЦКАЯ

Честно, я понятия не имею, как она там все настроила в своем планшете. Но как-то справилась без меня, может ей там со школы помогали. Школе я очень благодарна за это, что меня не дергали, не писали инструкции на 15 листах... Разобрались без родителей. Еще благодарна за то, что у них не видео уроки, а голосовые. Это и не жрет столько интернета, и никому не надо морды корчить в экран, бдить чтоб домашние не попали в кадр в трениках или халате. Маруся заводит утром эту он-лайн конференцию и просто слушает, что-то записывая в тетради, часто просто лежа в кровати. А когда хочет ответить, нажимает кнопочку микрофона и говорит: «Можно я?!».

© Дина КАРПИЦКАЯ

Я уже знаю всех учителей по голосам. Мне очень импонирует учительница литературы - дети ее любят. Я даже сама хотела вклинится в урок, когда речь шла о дагестанском поэте Расуле Гамзатове. Бывала в тех краях, много про него знаю.

Но Маруся зашипела:

- Ты чего? Будешь меня позорить?!

И отогнала мня от микрофона. Ну ладно.

Я с удовольствием слушаю русский, и даже подтянула свои знания по английскому.

Да, бывают какие-то проблемы, не грузятся тесты из электронного дневника (на его недоработки многие жалуются). Да, пришлось попотеть с геометрической программой «Геогебра». Но это мелочи. Видно, что дочь волнуется, разбирается. Что уж от такого образования у нее в голове откложется, я не знаю, но что-то точно откладывается.

Но я легко предположу, что половина учеников могут просто включать этот аудиоурок и спать дальше под неспешное воркование учителя.

Учительница истории, Москва:

"И у всех отговорка - «микрофон не работает»"

Департаменты образования во многих регионах уже завязали всем учителям и директорам школ языки. Сказать хоть слово журналистам, не согласовав с начальством, нельзя под страхом увольнения. Но мне удалось разговорить инкогнито учительницу истории в Москве.

- Первые пару недель мы вели он-лайн уроки прямо из школы, под чутким контролем IТ-шников. Они помогли все настроить, отладить, - говорит она. - Конечно, учителям в возрасте было не легко, но справились. Компьютеры у всех у нас рабочие есть, и даже по два. Нам, московским учителям, не сложно было перейти в он-лайн, мы давно уже работаем в МЭШ (московская электронная школа), все технологии знакомы.

- То есть вам нравится? И могли бы так и дальше работать? Вон Матвиенко предлагает...

- Честно говоря, нет. Потому что мы-то, учителя, работаем добросовестно. А что там - на другом конце провода - одному богу известно. Иногда ощущение, что разговариваю сама с собой.

Вот сегодня был урок, активно отвечали только 2 мальчика. Даже отличники куда-то делись. Причем я вижу, что дети в он-лайн, но не отвечают с уже извечной отговоркой: «У меня микрофон не работает». Сегодня специально дала легкое задание. Одну цифру надо было прислать. В итоге пришло всего 5 ответов. И тишина! Значит они просто не знают вообще о чем речь на уроке, иначе быстро друг-другу передали бы в своих чатах. Значит гаджет у них под подушкой и все.

И при этом все ... «отличниками» стали! Потому что контрольные явно на 90% списаны. Как такие «отличники» потом сдадут ЕГЭ? Завалят ведь!

Нет уж, если и вводить он-лайн образование, то все нюансы проработать. И родителей привлечь - пусть смотрят, что ребенок не спит, а учится.

Мама 3 школьников и 1 детсадовца, «заМКАДье»:

"Один ноутбук на всех. Сил уже нет, пусть двойки ставят"

Я уже поняла, что в столице с уроками он-лайн все не так плохо. И довольных больше, чем критиков. Но только если это временный вариант. Полностью школу он пока не заменит.

А вот в других регионах, стоит выехать за МКАД, все куда более печальней.

Семья Данильченко - мама, папа, трое школьников (Ира, Сережа, Света) и одна детсадовка Ксюша- живут в небольшом поселке. И когда я спросила, как вам он-лайн школа, мама Галина горько вздохнула.

- Ой, тяжело! Они и в школе-то не очень горели учиться, а дома вообще расслабились. Мне столько сил стоит их заставить. Ужас. Вечно мне пишет учитель - что-то мы должны - там не доделали, здесь перепутали. У меня полдня уходит на это обучение.

Выяснилось, что в их школе - вообще никакого ежедневного он-лайна. Детям просто шлют задания и пусть как хотят, так и делают с родителями.

- И заданий очень много - классная работа, домашняя работа. Объяснять ничего не объясняют. У нас вот за неделю было у каждого ребенка всего по 2 урока по 40 минут. Как хотите, так и разбирайтесь.

- Компьютеров у вас дома сколько?

- Старший сын отдал нам свой старый ноутбук. А до этого был только мой мобильник на троих. И все... В итоге с 10 утра и до 15-16 полудня мы в уроках. Еще какие-то тесты присылают.

- То есть, один ноутбук на трех учеников?

- Да. Мы детям специально телефоны не покупали, чтобы они в интернете не сидели днем и ночью. В школах тоже все боролись с этим интернетом, как главным врагом учебы. А тут, получается, сами взяли и разрешили. И даже заставили. Улицы дети не видят, воздуха нет - весь день дома. В интернетах этих. Кошмар.

- Но зато с младшей проблем нет, у нее-то из детсада никаких заданий?

- Да что вы?! Ей тоже шлют из сада! Но я уже честно говорю - с ней ничего не успеваю лепить и разукрашивать. Сил нет. Пусть обижаются там сколько хотят и двойки ставят.

- Говорят, хотят оставить дистанционное обучение. Многим оно нравится.

- Вы серьезно? Такие есть? Не верю. Не дай бог оставят! Не дай бог.

Родители двух школьников из районного города:

"Может, еще и уроки плавания - в тазике?"

Такого же мнения и Наташа Конева из районного городка, мама двоих школьников.

- Учителя требуют: запишите стих на камеру, запишите урок физ-ры на камеру. Сын мой 6-классник просто в истерике через день, тесты делает, делает, а в последний момент - бац, и выкидывает его из системы. Он заново. Я его уже валерьянкой отпаиваю. У младшей дочки перешла в он-лайн теперь и музыкалка - каждый день сдай им домашку по сольфеджио. Мы со школьными-то уроками еле-еле, а тут еще это. Учительница мне звонит с претензией, где домашка? Как меня эти чаты с учителями задолбали, там по 100 сообщений в день по одному и по второму ребенку. Я уже просто говорю - отчисляйте, но не звоните мне. Родители нашей одноклассницы просто заблокировали учительницу в Whatsapp. А с прошлой недели еще и танцы по zoom! Это что такое вообще? Мы с мужем уже смеемся - сын на плаванье ходил, так заставят его в тазу что-ли технику отрабатывать? Дети уже не встают из-за компьютера. Мы так радовались, когда в школе хотели запретить мобильники, а тут на тебе - без них теперь никакого обучения. Скорее бы это издевательство кончилось и объявили уже каникулы. Мы в августе готовы даже учиться начать за май. Но только не это он-лайн.

«Продвинутый педагог» Вера Сергеевна, Рязань:

"Один бутерброд жует, у другого бабушка матом орет..."

Учителям на самом деле ничуть не легче. Это в Москве каждому педагогу обеспечен рабочий компьютер и поддержка IT-шников. В регионах нет такой роскоши и близко. Не смотря на то, что президент еще несколько лет назад издал указ - обеспечить всех работников школы техникой. Куда там.

- Мой сын все нервы потратил, пока меня обучал этому zoom, - рассказывает учительница начальных классов из Рязани Вера Сергеевна. - Это еще в начале карантина было, нам на утро назначили совещание он-лайн. Сын в Москве, он меня по телефону до 2-х ночи инструктировал. Мы в частном доме, интернет по мобильной связи, все время выкидывает... А на том совещании я одна и была, никто из коллег не разобрался. И до сих пор многие не знают - как дальше работать и жить.

В итоге Вера Сергеевна оказалась передовым в своей школе он-лайн педагогом. Другие просто скидывают детям задания и требуют сдавать пораньше домашку, ведь надо еще успеть проверить. Учителя английского чуть не уволили - родители настрочили на него жалобу, что ничего не объясняет. А за что ругать, если у большинства педагогов компьютера дома вообще нет. У детей тоже. Учат и учатся с телефона, подручными средствами. Уроки по видеосвязи - отдельная боль учителей.

- Заставить детей хотя бы час просидеть у экрана - не реально, - делится продвинутая Вера Сергеевна. - Один сидит бутерброд жует, второй чипсы достает, у третьего бабушка вдруг матом заорет, четвертый пукнет. Естественно, дети сразу гогочут, срывается урок. Я все пыталась скачать интересные презентации, чтобы детям занятно было. Но мой старенький ноут нахватал вирусов, если спасли. Закачать антивирус у меня денег нет - он 4000 рублей стоит. В итоге по видео я провожу короткие 10-минутные уроки. А потом надиктовываю голосовые сообщения, объясняя тему. Так у нас лучше дело пошло. Слушать дети все же больше привыкли. Домашнюю работу они скидывают как фото из тетрадей, чтоб было видно - не просто в Интернете скопировали. Сейчас конец года, по плану контрольные. Как их проводить? Я попробовала. Получила по математике 25 работ на отлично из 30! Ясно же, что списали или родители решали. Хотя я их предупреждала, что это не вам надо учиться, а детям. Такая контрольная - пустая трата времени! Скорей бы этот ад кончился.

Ольга Бережковская - мама первоклашки:

"Это круглосуточный ад! А у меня еще готовка, уборка..."

- Я наверное сейчас наплюю в это голубой пруд вселенской идиллии. Моей дочери 8 лет. Мы учимся в первом классе. Дистанционка не для первоклашек!!! Они не будут сами заниматься. Первая неделя - нам прислали пару невнятных ссылок и мы сами по ним воевали, как могли. К электронному дневнику это все привязывалось кое как, и в основном не туда. И я сама искала задачи, примеры, диктанты, прописи, нейропсихолога, все сама скачивала с интернета и разбирала. Потому что с первоклашкой не заниматься - она мгновенно все забудет.

На второй неделе, аллилуйя, у нас началось дистанционное обучение. Два раза в день по 30 минут. Математика и русский. Почему так мало?! Видимо только такое время ZOOM выделяет бесплатно. Да, наша учительница старается в этот кусок времени впихунуть невпихуемое, то есть все. Не всегда получается. В результате мы делаем дома и классную работу, и домашнюю, и все остальное. Но если школе на это уходит несколько часов, то дома - ВЕСЬ день! Для дочери я - не учитель, она не понимает, почему я пристаю к ней со всем ЭТИМ и ЭТО нужно выполнять беспрекословно. Слезы, истерики, крики...

О том же говорят все мамочки в нашем общеклассном чате. С ребенком нужно сидеть каждую минуту. Иначе она просто перестает что либо делать. А у меня еще готовка на 5 человек и уборка. В общем ад!!! И я, честно, уже ненавижу людей, которые в это прекрасное время делятся в Интернете страданиями выбора - какой им сериал посмотреть или в каком нижнем белье пересидеть карантин.

ПОРНО НА УРОКЕ? ЛЕГКО!

Помимо всех прочих бед и в Москве и в регионах ученики-хулиганы быстро научились троллить одноклассников по сети. Инструкции как это сделать уже гуляют по детским чатам.

- Вдруг вместо фамилии одного мальчика в общем чате появилась матерная кличка, - рассказывает педагог одной из столичных школ. - Он плачет, у него истерика. Весь класс смеется. А у коллеги кто-то матерные песни врубает в середине урока. Кое-где, говорят, даже порнографию умудрились запустить! Ведь зайти в «классный кабинет» на сайт школы может любой, как найти хулигана не понятно. Что это за работа, скажите? Нет, пока ни система, ни дети, ни родители, не очень готовы к такому обучению.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным исследования РАНХиГС

- 43% педагогов считают, что ставить оценки в условиях домашнего обучения невозможно. Ученики списывают.

- Только 66% участников опроса говорят, что у них есть стабильное интернет-соединение.

- 86% учителей пожаловались на то, что не хватает технического оснащения (ноутбуков, он-лайн досок).